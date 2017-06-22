Арестованы 17 налоговиков времен Януковича

На сегодня суды арестовали 17 из 23 задержанных в рамках антикоррупционной операции бывших налоговиков времен беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в четверг, 22 июня.

"На сегодня из 23 экс-налоговиков, задержанных в рамках антикоррупционной операции, 17 уже арестованы с увеличением размера залога. При этом размер залога определен в сумме от 1 млн гривен до 150 млн гривен", – сообщила Сарган.

Напомним, 24 мая в ходе обысков в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов были задержаны 23 человека.

Ранее сообщалось, что назначенная судом общая сумма залога бывшим руководителям налоговых администраций составляет 443,988 миллиона гривен.

Источник: korrespondent.net