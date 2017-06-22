ГПУ: Главред Страна.ua задержан за вымогательство

Главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву задержали за вымогательство взятки. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook вечером в четверг, 22 июня.

"Долгался, наконец, к правде. По материалам ГФС (Государственной фискальной службы, – ред.) и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", – уточнил генпрокурор.

По словам Луценко, у следствия имеются все видео и аудио доказательства указанного преступления Гужвы.

Напомним, вечером 22 июня в редакции Страна.uа начались обыски. По словам заместителя главного редактора Светланы Крюковой, обыски проводили сотрудники СБУ и Нацполиции.

Источник: korrespondent.net