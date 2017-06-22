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22. 06. 2017

КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты – СМИ

 
Северная Корея испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской разведке.
 
Отмечается, что испытание состоялось в среду, 21 июня. Подробности пока неизвестны.
 
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал наличие ядерного оружия.

США продлили санкции против Северной Кореи
 
В начале июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний запуск состоялся 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. 

Источник: korrespondent.net
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