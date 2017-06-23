Гужва рассказал подробности обыска в Страна.ua

Главный редактор интернет-издания Страна.uа Игорь Гужва сообщил подробности обысков в офисе редакции.

Вечером 22 июня на странице юриста Елены Лукаш в Facebook появилось сообщение от главредактора Страны.

"Всем привет! Это Игорь Гужва. Телефон у меня отобрали. Поэтому пишу отсюда. Если коротко дело такое. Около месяца назад на меня вышли люди от нардепа от Радикальной партии Линько и предложили 20000 долларов за снятие текста про конфликт людей Линько и Кивы. Предлагали настойчиво, но я отказался. С тех пор контактов по поводу Линько не было", – говорится в сообщении.

Вечером 22 июня в офис Страны ворвались силовики.

"Представились полицией. Силой отобрали телефон. На мои требования не проводить следственных действий до прихода адвокатов не отреагировали. Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли –мне сказать трудно. Я не имел возможность следить за их действиями. Вывод может быть один –властям надоело терпеть нашу "Страну" и они решили пойти по беспределу. Чтобы закрыть наше издание и сфабриковать против меня уголовное дело с целью бросить в тюрьму. Но ничего. Мы еще повоюем", – написал Гужва.

Напомним, вечером 22 июня в редакции Страна.uа начались обыски. По словам заместителя главного редактора Светланы Крюковой, обыски проводили сотрудники СБУ и Нацполиции.



В СБУ хотят наказывать СМИ за пропаганду России

Генпрокурор сообщил, что главреда издания Игоря Гужву задержали за вымогательство взятки.

Источник: korrespondent.net