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23. 06. 2017

Замглавы АП: В США обсуждали реинтеграцию Донбасса

Некоторые элементы будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса обсуждались во время визита президента Петра Порошенко в Вашингтон. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, передает Интерфакс-Украина.

"Основное было то, как нам соединить и скоординировать усилия с американской стороной для того, чтобы принести мир и стабильность на Донбасс. Некоторые элементы этого законопроекта были в центре внимания переговорного процесса с американской стороной поскольку основой будущего законопроекта являются, конечно, Минские договоренности и ключевое – это выполнение Россией условий по безопасности", – сказал он эфире ток-шоу Право на власть вечером 22 июня.

По словам Елисеева, стороны также обсудили возможность совместного давления на Россию с целью выполнения ею своих обязательств по безопасности в рамках Минских соглашений.

"Президент Трамп четко сказал, что это не является конфликтом в Украине, а это есть прямая российская агрессия", – отметил заместитель главы АП.

БПП: Военного положения на Донбассе не будет

Ранее сообщалось, что новый законопроект по реинтеграции Донбасса позволит применять армию без объявления войны и АТО.

Источник: korrespondent.net
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