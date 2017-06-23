Обыск в Страна.uа: видеообращение Гужвы

Главный редактор интернет-издания Страна.uа Игорь Гужва прокомментировал ситуацию из офиса издания, в котором прошел обыск. Комментарий взяла экс-министр юстиции, юрист Елена Лукаш, которая попала внутрь помещения, где находятся несколько сотрудников издания, сообщается на сайте.

При этом адвокатов и журналистов туда не пустили.

Лукаш спросила у Гужвы, обращался ли он за правовой помощью.

"С самого начала я предупредил о том, что не буду отвечать ни на какие вопросы до приезда адвокатов. Но, несмотря на это у меня силой вырвали телефон, как раз в тот момент, когда я давал комментарий агентству Украинские Новости. И предупредили, что адвокатов они не пустят", – сказал он.

На видео запечатлено, что человек, который руководит обыском заявил, что Гужва не может покинуть помещение до окончания обыска, но не предоставил документы, санкционирующие данные следственные действия. Также он отказался представиться.







Лукаш также показала, как силовики пакуют в пакеты 10 тысяч долларов (эти деньги были представлены на фото Юрия Луценко в сети Facebook как доказательство вымогательства взятки Гужвой – ред.).





Напомним, вечером 22 июня в редакции Страна.uа начались обыски. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Глава ГПУ заявил, что Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.



ГПУ: Главред Страна.ua задержан за вымогательство

Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции Радикальной партии Дмитрие Линько.

Источник: korrespondent.net