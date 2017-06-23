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23. 06. 2017

Штаб АТО предложил ввести на Донбассе день тишины

 
Штаб Антитеррористической операции предложил ввести на Донбассе "образовательный день тишины" на период выпускных вечеров. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
 
"Согласно инициированному штабом Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей предложения "Образовательный день тишины" предлагается установить в период с 08.00 ч. 24 июня 2017 по 00.00 ч. 26 июня 2017", – говорится в сообщении.
 
Командование штаба Антитеррористической операции обратилось с данным предложением в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня.



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Как сообщал Корреспондент.net, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.

Источник: korrespondent.net
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