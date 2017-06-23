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23. 06. 2017

Киевоблсовет призвал Раду заняться импичментом президента – СМИ

 
Киевский областной совет обратился к Верховной Раде с просьбой законодательно урегулировать процедуру устранения с поста президента Украины в порядке импичмента. Официальное обращение к парламенту об отладке механизма импичмента Киевский областной совет принял на заседании в четверг, 22 июня, сообщает КиевVласть.
 
Отмечается, что за данное решение проголосовало 57 из 62 депутатов коллегиального органа Киевщины, принимавших участие в голосовании. 
 
Решение поддержали все присутствующие на заседании представители фракций Свобода, Батькивщина, РПЛ, Укроп, Самопомощь, Наш Край, Оппозиционный блок и три представителя президентской фракции Солидарность
 
"Призываем украинский парламент исполнить свои конституционные обязанности перед украинским народом и урегулировать все необходимые законодательные процедуры, необходимые для устранения с поста президента Украины в порядке импичмента, в частности, принять новый Закон Украины "О временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины" и внести необходимые изменения в регламент Верховной Рады", – говорится в обращении.
 

Cмотрите фотогалерею: Киевоблсовет призвал Раду заняться импичментом президента – СМИ

 
В Батькивщине (фракция Батькивщины в КОС выступила инициатором обращения, – ред.), отмечают, что импичмент – это единственный способ привлечь к конституционной ответственности главу государства в случае, если его действия вредят народу. 
 
Именно по этой причине, считают депутаты, "все президенты боялись и боятся принятия механизма импичмента и блокируют ликвидацию соответствующих пробелов в законодательстве". 
 
"Просим граждан Украины поддержать это предложение и в законный способ, непосредственно или через органы власти и местного самоуправления, отстоять свое право решать свою судьбу и судьбу всей страны", – говорится в документе.

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Ранее сообщалось, что в Верховной Раде начались разговоры об импичменте Порошенко.

Источник: korrespondent.net
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