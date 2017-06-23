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23. 06. 2017

НАПК проведет полную проверку еще 20 деклараций

 
Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку 20 деклараций чиновников, говорится на сайте НАПК.
 
"Национальное агентство по предупреждению коррупции на очередном заседании приняло решение о проведении полной проверки деклараций 20-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Среди лиц, декларации которых будут проверяться, фигурируют народные депутаты, судьи и представители прокуратуры", – говорится в сообщении.
 
Проверка, провести которую поручено зампредседателю НАПК Руслану Радецкому, будет начата 23 июня и продлится 60 дней.

На Киевщине депутат горсовета задекларировал почти 200 квартир
 
Ранее сообщалось, что НАПК проводит полную проверку деклараций 49 чиновников, включая президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и министра иностранных дел Павла Климкина.

Источник: korrespondent.net
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