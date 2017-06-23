НАПК проведет полную проверку еще 20 деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку 20 деклараций чиновников, говорится на сайте НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на очередном заседании приняло решение о проведении полной проверки деклараций 20-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Среди лиц, декларации которых будут проверяться, фигурируют народные депутаты, судьи и представители прокуратуры", – говорится в сообщении.





На Киевщине депутат горсовета задекларировал почти 200 квартир Проверка, провести которую поручено зампредседателю НАПК Руслану Радецкому, будет начата 23 июня и продлится 60 дней.

Ранее сообщалось, что НАПК проводит полную проверку деклараций 49 чиновников, включая президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и министра иностранных дел Павла Климкина.

Источник: korrespondent.net