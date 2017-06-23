Депутат Линько: Страна.ua шантажировала меня

Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция интернет-издания Страна.ua требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов. Об этом он сказал в комментарии телеканалу NewsOne.

На просьбу журналиста прокомментировать слова главного редактора Страна.ua Игоря Гужвы о том, что Линько предлагал ему 20 тысяч долларов, за то, чтобы снять материал, нардеп ответил: "Я не могу раскрывать все детали в рамках следствия, однако могу сообщить, что все наоборот – как раз со стороны редакции Страна.ua был шантаж и вымогательство денег".

По словам депутата, фиксацией попытки шантажа занимались посредники, однако он не уточнил их имена.

"Аудио- и видеофиксация. Фиксировал не я, это были посредник. Однако я не могу предоставить больше подробностей, пока идет следствие", – отметил депутат.

На вопрос, почему издание решило требовать взятку именно у него, Линько не ответил и пообещал предоставить больше деталей в пятницу, 23 июня.





Напомним, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. По словам главы ГПУ, Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски, связано с народным депутатом от Радикальной партии Дмитрием Линько и полностью сфабриковано.

Источник: korrespondent.net