Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2017, пятница, 04:34
+20°C
Завтра +21°C
+20°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,16
23. 06. 2017

Депутат Линько: Страна.ua шантажировала меня

 
Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция интернет-издания Страна.ua требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов. Об этом он сказал в комментарии телеканалу NewsOne.
 
На просьбу журналиста прокомментировать слова главного редактора Страна.ua Игоря Гужвы о том, что Линько предлагал ему 20 тысяч долларов, за то, чтобы снять материал, нардеп ответил: "Я не могу раскрывать все детали в рамках следствия, однако могу сообщить, что все наоборот – как раз со стороны редакции Страна.ua был шантаж и вымогательство денег".
 
По словам депутата, фиксацией попытки шантажа занимались посредники, однако он не уточнил их имена. 
 
"Аудио- и видеофиксация. Фиксировал не я, это были посредник. Однако я не могу предоставить больше подробностей, пока идет следствие", – отметил депутат. 
 
На вопрос, почему издание решило требовать взятку именно у него, Линько не ответил и пообещал предоставить больше деталей в пятницу, 23 июня.

 
Напомним, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. По словам главы ГПУ, Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.
 
Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски, связано с народным депутатом от Радикальной партии Дмитрием Линько и полностью сфабриковано.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…

- А он?

- А он не хочет жениться.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.