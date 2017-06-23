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23. 06. 2017

Катару передали список требований четырех арабских стран

 
Кувейт передал властям Катара список требований четырех арабских стран, которые необходимы для восстановления разорванных дипломатических отношений. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.
 
Телеканал не уточняет, какие именно претензии содержатся в документе.
 
Ранее госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш заявил, что требования стран связаны с рядом вопросов, в том числе финансированием радикализма и террористических группировок, например, в Сирии и Ливии, и содействием международным персонам нон-грата.
 
Он добавил, что Доха должна прекратить поддержку палестинского движения ХАМАС и "Братьев-мусульман", и раскритиковал катарский телеканал Al Jazeera.

Саудовская Аравия готовит список претензий к Катару
 
Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение, обвинив в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений с Катаром заявили и ряд других стран Персидского залива.

Источник: korrespondent.net
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