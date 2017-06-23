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23. 06. 2017

У меня нет записей бесед с экс-главой ФБР – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не делал записей своих разговоров с бывшим главой Федерального бюро расследований Джеймсом Коми, и не знает, есть ли соответствующие пленки или записи их разговоров.

"Учитывая все недавние сообщения о слежке, перехватах, разоблачениях и незаконных утечках информации, я понятия не имею, существуют ли "пленки" с записями моих бесед с Джеймсом Коми", – написал Трамп в Twitter.

"Но сам я их не делал, и у меня нет – каких-либо записей", – подчеркнул президент США.
 

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.

Напомним, Трамп уволил Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро". В Демократической партии США связывают увольнение Коми с расследованием связей Трампа с Россией.

Неудобные факты. Разговоры Трампа с экс-главой ФБР

Коми в показаниях Конгрессу сообщил, что чувствовал себя некомфортно во время неоднократных встреч с Трампом и поэтому записывал содержание разговоров. Затем, по его словам, он передал эти записи своему другу, а тот − СМИ.

Источник: korrespondent.net
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