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23. 06. 2017

Разведка Германии вела слежку за госструктурами США – СМИ

 
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) на протяжении восьми лет шпионила за американскими государственными учреждения. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документы разведслужбы.
 
Журнал отмечает, что в период с 1998 по 2006 год немецкие спецслужбы шпионили за Белым домом, компанией Lockheed Martin, организацией Human Rights Watch, NASA, а также за такими военными структурами, как Корпус морской пехоты и Разведывательное управление Минобороны США.
 
Федеральная разведслужба Германии также шпионила за иностранными дипломатическими учреждениями и международными организациями, находящимися в Вашингтоне.

В Германии заявили о растущей угрозе со стороны РФ
 
Это не первый подобный случай с участием BND. Ранее сообщалось, что немецкие спецслужбы вели слежку за Интерполом, а также за редакциями крупнейших международных СМИ.

Источник: korrespondent.net
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