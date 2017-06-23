Разведка Германии вела слежку за госструктурами США – СМИ

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) на протяжении восьми лет шпионила за американскими государственными учреждения. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документы разведслужбы.

Журнал отмечает, что в период с 1998 по 2006 год немецкие спецслужбы шпионили за Белым домом, компанией Lockheed Martin, организацией Human Rights Watch, NASA, а также за такими военными структурами, как Корпус морской пехоты и Разведывательное управление Минобороны США.

Федеральная разведслужба Германии также шпионила за иностранными дипломатическими учреждениями и международными организациями, находящимися в Вашингтоне.



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Это не первый подобный случай с участием BND. Ранее сообщалось, что немецкие спецслужбы вели слежку за Интерполом, а также за редакциями крупнейших международных СМИ.

Источник: korrespondent.net