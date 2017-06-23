СМИ: Гужву повезли в главк киевской полиции

Главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужву после многочасового обыска сотрудники полиции около 4 часов утра вывели из редакции, посадили в авто и повезли в Главное управление МВД Украины в Киеве, пишет издание.

"Судя по тому, что на месте обыска Игорю Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД", – говорится в сообщении.

Заместитель Гужвы Светлана Крюкова на своей странице в Facebook сообщила, что, по ее информации, планируется обыск у него дома.

По словам адвокатов, Гужву хотят задержать по ст. 208 Криминально-процессуального кодекса (Задержание уполномоченным должностным лицом – ред.), допросить в качестве подозреваемого и отправить в изолятор временного содержания.

Напомним, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. По словам главы ГПУ, Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски, связано с народным депутатом от Радикальной партии Дмитрием Линько и полностью сфабриковано.



Обыск в Страна.uа: видеообращение Гужвы

В свою очередь нардеп Линько заявил, что редакция издания Страна.ua шантажировала его.

Источник: korrespondent.net