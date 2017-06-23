Послом США в Великобритании может стать владелец футбольного клуба

Президент США Дональд Трам решил предложить на пост посла в Великобритании владельца клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) Вуди Джонсона, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Джонсона на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в сообщении.

Кандидатуру Джонсона, который является миллиардером-инвестором и владельцем клуба New York Jets, должен одобрить сенат.

Джонсон занимался поддержкой предвыборной кампании Трампа с января 2016 года.



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Напомним, что зимой в Великобритании протестовали против визита Трампа и даже запускали петицию против приезда президента США. Британцы были недовольны введением американским лидером жестких ограничений для мигрантов.

Источник: korrespondent.net