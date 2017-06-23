СМИ узнали о требованиях арабских стран к Катару

Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал Al Jazeera. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на копию списка требований, который передал Катару Кувейт.

Кроме того, от Катара требуется разорвать все связи с рядом террористических группировок, включая Аль-Каиду и Исламское государство.

Также среди требований указывается выдача всех подозреваемых в терроризме лиц и предоставление информации об оппозиционных силах, деятельность которых в Саудовской Аравии, Египте, ОАЭ и Бахрейне якобы финансировал Катар.

Список содержит 13 требований. На выполнение требований Катару дано 10 дней.

В документе отмечается, что после его вступления в силу за Катаром регулярно будет осуществляться контроль на предмет соблюдения указанных требований.



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Как сообщал Корреспондент.net, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

Источник: korrespondent.net