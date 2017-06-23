Итоги 22.06: Санкции против РФ, обыск в Страна.ua

Польша одобрила новые правила трудоустройства для украинцев

Сейм Польши вместе с правительством принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждениях рынка труда. Изменениями предусмотрено введение оплаты за регистрацию заявления работодателю о намерении нанять на работу иностранца.

Предложенные законом решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше.В частности, речь идет о гражданах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.

Отныне, кроме права на работу введено разрешение на сезонную работу, что будет выдавать староста на период восьми месяцев в течение года.

Евросоюз договорился продлить санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные за аннексию Крыма и действия Москвы в конфликте в Украине.

"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности", – написал председатель Евросовета Дональд Туск в своем Twitter

Украина вычерпала часть квот на поставки в ЕС

Украина полностью использовала тарифные квоты на поставку в Евросоюз по меду, кукурузе, сахару, ячменной крупе, пшенице, обработанных томатах, виноградному и яблочному соку.

Частично использованы квоты на поставку в ЕС солода – 97,69%, ячменя – 91,5%, сливочного масла – 50%, мяса птицы и полуфабрикатов – 50%, овса – 28,44%, других сахарных продуктов – 28,02%, крахмала – 23,18%.

В Киеве задержали главного редактора издания Страна.ua

Вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. По словам главы ГПУ, Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски, связано с народным депутатом от Радикальной партии Дмитрием Линько и полностью сфабриковано.

В свою очередь нардеп Линько заявил, что редакция издания Страна.ua шантажировала его.

Нафтогаз назвал условия возобновления покупок аза у РФ

Нафтогаз готов возобновить закупки газа у российского Газпрома после имплементации решения Стокгольмского арбитража по соответствующему контракту между сторонами.

"Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, цена должна быть пересмотрена. И как только Газпром выполнит решение трибунала, мы будем готовы начать закупки газа у него", – сказал глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Верховная Рада ужесточила наказание для живодеров

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5119-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). По новому закону живодерам грозят штрафы от 3400 до 5100 гривен или заключение.

Почти 400 тысяч человек остались без воды на Донбассе

В Донецкой области из-за повреждения высоковольтных линий электропередач более 380 тысяч жителей пяти районов (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка остались без воды. Водоснабжение населения осуществляется из резервных резервуаров.

Источник: korrespondent.net