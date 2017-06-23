Бундестаг отменил все приговоры за гомосексуальные связи

Бундестаг единогласно принял в четверг, 22 июня, решение отменить все приговоры по 175 параграфу уголовного кодекса, предполагавшему уголовную ответственность за гомосексуальные отношения между мужчинами.

Параграф 175 был внесен в уголовный кодекс Германии еще при кайзере, активно применялся в период нацизма, но и после 1945 года оставался в правовой системе ФРГ и ГДР. В 1968 году закон отменили в ГДР, годом позже он был смягчен и в Западной Германии, а окончательно его убрали из уголовного кодекса только в 1994 году.

Пострадавшим – а их с 1949 года было около 64 тысяч – полагается выплата компенсации размером 3000 евро плюс 1500 евро за каждый начавшийся год заключения. Впрочем, доподлинно неизвестно, сколько из осужденных по этому закону еще живы.

Министерство юстиции предполагает, что за компенсацией обратятся до 5 тысяч человек. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас назвал это решение "запоздавшим актом восстановления справедливости".

В последний момент Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) исключили из программы компенсаций лиц, осужденных за гомосексуальные отношения с подростками, не достигшими 16 лет. Оппозиция, а также социал-демократы настаивали, что исключить требуется лишь тех, кто вступал в отношения с детьми до 14 лет.

Для окончательного утверждения реабилитации необходима поддержка германского бундесрата – представительства федеральных земель.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале 2017 года Великобритания посмертно реабилитировала осужденных за гомосексуальность. Закон коснулся 49 тысяч мужчин, которых осудили за гомосексуальность. Соответствующий указ подписала королева Елизавета II.

Источник: Русская служба Duetsche Welle

Источник: korrespondent.net