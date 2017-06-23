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23. 06. 2017

В Германии разрешили слежку за перепиской в мессенджерах

В Германии приняли закон, разрешающий спецслужбам следить за перепиской в мессенджерах. Таким образом бундестаг разрешил спецслужбам устанавливать программы для надзора за онлайн-перепиской в мессенджерах типа Skype или WhatsApp.

Как отмечает DW, немецким следователям по уголовным делам будет разрешено применение шпионского программного обеспечения. Сообщение могут перехватываться еще с компьютера отправителя, до того, как они будут закодированы.

"Мы все чаще наблюдаем, что преступники используют зашифрованные каналы коммуникации. Органам власти все сложнее становится раскрывать самые тяжелые преступления", – заявил федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер.

В свою очередь, оппозиция в парламенте раскритиковали законопроект за нарушение фундаментальных прав человека. По их мнению, правоохранителям предоставляют возможности получать все данные о человеке благодаря доступу к микрофону и камерам гаджетов, а также набранных текстов и памяти устройств.

Ранее владельцы мессенджеров исключали возможность передачи данных немецким спецслужбам.

Источник: korrespondent.net
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