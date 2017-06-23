Польша намерена заблокировать строительство "Северного потока"

Варшава рассчитывает на то, что сможет заблокировать реализацию российского проекта “Северный поток-2”. Об этом заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в эфире телеканала TVP.INFO.

В частности, отвечая на вопрос журналиста, надеется ли всё еще Польша на то, что сможет заблокировать строительство газопровода, Возняк сказал: "Конечно. Мы находимся в авангарде тех, кто протестует против строительства этого газопровода".

Руководитель PGNiG отметил, что не считает эту задачу нереальной, поскольку ранее польская компания и правительство выступили против эксклюзивного доступа "Газпрома" к наземному ответвлению "Северного потока" - газопроводу OPAL, и европейские судебные органы поддержали это решение.

“Если мы соблюдаем букву закона и выполняем европейские нормы права, то можем достичь многого... Если мы будем соблюдать нормы Третьего энергетического пакета ЕС, то мы можем задержать реализацию "Северного потока-2" и избежать петли, которая сжимается вокруг Польши, Словакии, всех стран от Чехии до Балтики, не говоря уже об Украине, - резюмировал Возняк.

Как сообщалось, 22 июня Президент Украины заявил, что проект магистрального газопровода "Северный поток-2" является угрозой не только для Украины, но и для всего Европейского Союза (ЕС).

Ранее в Газпроме заявляли, что европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall успели предоставить финансирование проекту Северный поток-2 до принятия сенатом США новых инициатив против строительства газопровода.

Подразумевалось, что они вложили миллиарды евро в Северный поток 2.

Источник: korrespondent.net