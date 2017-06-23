Дело Гужвы: Геращенко пообещал новые задержания

Задержания за "торговлю клеветой и неправдой" грозит и другим представителям СМИ в Украине. Об этом заявил советник главы МВД, народный депутат от фракции Народный фронт Антон Геращенко, комментируя задержание главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужвы.

"Да – это борьба! Борьба со свободой безнаказанно лгать, за деньги распространять неправду и уничтожать собственную страну. Первый пошел! За ним пойдут и другие торговцы клеветой и неправдой", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

Источник: korrespondent.net