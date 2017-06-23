В Константиновке задержали информаторшу ДНР

В Константиновке Донецкой области задержана женщина-медик, которая на протяжении длительного времени информировала сепаратистов из самопровозглашенной ДНР о позициях украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в пятницу, 23 июня.

Полученные данные женщина передавала своему мужу – предводителю разведподразделения одного из незаконных вооруженных формирований ДНР. Он присоединился к сепаратистам в июне 2014 года и участвовал в боевых столкновениях с силами АТО, в частности в районе донецкого аэропорта.

"Проживая в подконтрольной Украины Константиновке, злоумышленница работала в медицинском учреждении и, в отличие от ее "коллег" на временно оккупированных территориях, получала неплохой заработок. Однако, несмотря на профессиональный долг медицинского работника и материальную обеспеченность, задержанная самоотверженно помогала террористам убивать и калечить украинских воинов", – заявили в СБУ.

Во время обысков у женщины изъяли планшетный компьютер, флэш-накопители и мобильные телефоны с доказательствами передачи информации представителям ДНР.

Недавно информатора самопровозглашенной Луганской народной республики, передававшую данные о составе Вооруженных сил Украины по мобильной связи, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Источник: korrespondent.net