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23. 06. 2017

Южная Корея запустила баллистическую ракету

Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету малого радиуса Хенму-2. Как сообщает агентство Yonhap, испытания проходили на полигоне в 200 км от Сеула в присутствии президента страны Мун Чжэ Ина.

"Это ключевой компонент нашей системы вооружений на случай возможной ракетной атаки со стороны Северной Кореи", – заявил представитель администрации президента Южной Кореи.

Ракета Хенму-2 – собственная разработка Южной Кореи. Она может поразить цель на расстоянии до 800 км.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе Северная Корея испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты.

Источник: korrespondent.net
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