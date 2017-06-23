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23. 06. 2017

Гужве грозит до 10 лет с конфискацией

Задержанному вчера вечером  главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook озвучила статью, которую инкриминируют журналисту - "Статья 189. Вымогательство, ч.3". Согласно уголовному кодексу Украины, это - "Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или такое, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах".

Оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

 
 

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

Сам главред Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

Источник: korrespondent.net
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