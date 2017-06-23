Бундестаг оставил без бюджетных денег крайне правые партии

Немецкий Бундестаг подавляющим большинством голосов принял поправку в основной закон Германии, лишающую экстремистские партии возможности получать государственное финансирование.

Для принятия конституционного изменения необходимо было, чтобы за новое правило проголосовало не менее двух третей депутатов. В ходе голосования поправку поддержали 502 депутата, против выступили лишь 57, еще 20 воздержались.

Теперь 21-я статья основного закона ФРГ в новой редакции исключает из программ государственного финансирования те партии, чьи принципы направлены на разрушение свободно-демократического устройства общества.

"Государство не должно финансировать врагов демократии", – заявил министр юстиции Германии Хайко Маас.

Лишение госфинансирования прямо затронет правоэкстремистскую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ). В 2016 году она получила из бюджета Германии больше 1 млн евро.

Отметим, что в январе Федеральный конституционный суд отклонил иск о запрете НДПГ, посчитав ее деятельность слишком незначительной в масштабах страны.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее суд в Германии приговорил к тюремному заключению политика из НДПГ Марселя Цеха. Он продемонстрировал нацистскую татуировку в общественном бассейне.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net