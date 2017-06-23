Минобороны увеличит численность войск в Одесской области

Министерство обороны Украины изучает возможности расширения численности группировки войск на юге Одесской области. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки в Одесский гарнизон сегодня, 23 июня.
"Предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых у нас практически не осталось военных частей в этом регионе. В наших планах – увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу", – отметил Полторак.
Он добавил, что уже сегодня есть военная часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе.
"Там, где армия, там – развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности нашей страны", – подчеркнул министр.
Ранее Полторак сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе несут службу 34 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Источник: korrespondent.net