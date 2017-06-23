Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2017, пятница, 15:13
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,16
23. 06. 2017

Полиция назвала причину пожара в многоэтажке Лондона

Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Grenfell Tower, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Ранее британский премьер Тереза Мэй рассказала, что фасады еще нескольких зданий в Англии облицованы таким же огнеопасным материалом, как и Grenfell Tower. Эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке - примерно по 100 в сутки - проверяют высотные здания в Лондоне. Как ожидается, итоги проверки будут обнародованы в конце недели.

Мэй также распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

Отметим, на волне критики ушел в отставку глава муниципального совета района Кенсингтон и Челси, на территории которого находилась сгоревшая высотка.

Напомним, в ночь на 14 июня вспыхнул сильный пожар в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне, где  проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…

- А он?

- А он не хочет жениться.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.