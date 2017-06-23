В суд ушло еще одно обвинение по делу 2 мая в Одессе

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении еще одного обвиняемого в массовых беспорядках в областном центре 2 мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину, чье имя не указывается, обвиняют в участии в массовых беспорядках, которые привели к гибели людей.

"Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по фактам массовых беспорядков с применением оружия, которые сопровождались насилием над лицами, уничтожением имущества и привели к гибели людей, имевших место 2 мая 2014 года в г. Одесса (ч. 1, 2 ст. 296, ч. 3 ст. 345, ст. 341, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 294, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении

Напомним, 2 июня городской суд Черноморска оставил под стражей пятерых ключевых фигурантов в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

В этот же день прокуратура разрешила провести эксгумацию тел шести погибших в одеском Доме профсоюзов.

Как сообщал Корреспондент.net, 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Источник: korrespondent.net