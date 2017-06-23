Медведчук прокомментировал встречу Порошенко и Трампа

Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук прокомментировал, как визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон и его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом повлияли на позиции и настроения переговорщиков по Минску.

По словам Медведчука, Трамп явно преувеличил, когда сказал, что США сейчас очень серьезно вовлечены в проблемы украинской политики.

"У меня складывается впечатление, что в США еще не выработана позиция по поводу кризиса в Украине и путей его разрешения. Хотя одно меня радует точно: это то, что и из уст президента Украины Порошенко, и из уст президента Соединенных Штатов Трампа мы услышали о том, что Минские соглашения незыблемы, Минские соглашения надо выполнять (правда, есть разные понимания, кто и как должен выполнять, это спорная позиция, она дискуссионная), что Минские соглашения признаются как необходимые", – заявил Медведчук в интервью Россия 24.

Кроме того, заявление пресс-службы президента Украины о том, что нет необходимости менять формат Минских соглашений, а в данном случае речь идет также о нормандском формате, Медведчук расценивает как понимание того, что Минские соглашения все-таки придется выполнять, и Украине в том числе.

Медведчук подчеркнул: при наличии политической воли у президента Украины выполнять Минские соглашения у него отсутствует политический ресурс. "А США, Трамп и Вашингтон могут этот ресурс если не обеспечить, то повлиять на его формирование. Точно так же, как и Брюссель со всем Евросоюзом", – утверждает он.

Ранее заместитель главы администрации Президента Украины Константин Елисеев сообщил, что некоторые элементы будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса обсуждались во время визита Порошенко в Вашингтон.

Источник: korrespondent.net