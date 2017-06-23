Луценко снова готовит повышение зарплат прокурорам

До конца 2017 года зарплаты сотрудников местных прокуратур могут вырасти на 20-40%. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время совещания в Житомире, передает 112 Украина.

"Обращаюсь ко всем местным прокурорам, я считаю вас базой прокуратуры. Все начинается с вас. И делаю все, чтобы вы это почувствовали, начиная от поднятия зарплаты. В этом году мы еще раз ее поднимем, не будем называть проценты, подождем решения Верховной Рады. Но есть варианты от 20% до 40%. Но я требую от вас беспокойства по поводу любого незакрытого дела. Это ваш долг", – сказал Луценко.

Он отметил, что при плохой работе местных прокуратур – повышения зарплат не будет.

"Спрашиваете, почему у нас маленькие зарплаты? Не спрашивайте, потому что вы не видите, как уклоняются от уплаты налогов... Только в одном маленьком абзаце моего доклада лежит 11 млн гривен налогов. Вы хотите увеличения зарплаты? Не будет его. При такой работе не будет ни вам, ни всем другим", – выступал Луценко.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2017 году заработная плата сотрудников прокуратуры в Украине выросла на 61%. После этого их средняя зарплата составила 15-18 тысяч гривен.

Ранее ГПУ стала лидером по премиям среди госорганов. Например, Юрий Луценко в течение прошлого года получал премию в размере от 16 тысяч гривен до 39,7 тысяч.

Генпрокуратура озвучила зарплату Луценко

Источник: korrespondent.net