Гужву перевели в ИВС

Задержанного вчера вечером главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву перевели в изолятор временного содержания ГУМВД г.Киева на Подоле. До этого у него сняли отпечатки пальцев и взяли образец ДНК. Об этом на своей странице в Facebook пишет адвокат Елена Лукаш.

"Подозрение все также не вручено ", - отмечает Лукаш.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

23 июня ГПУ заявило, что предъявит обвинение по ст 189. УКУ ч.3 Вымогательство.

Сам Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

Источник: korrespondent.net