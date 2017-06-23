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23. 06. 2017

СМИ: У Трампа есть утренний ритуал, связанный с РФ

У президента США Трампа появился новый утренний ритуал. Около 6:30 утра, до того, как в Сети появляются новости, он советуется по телефону с членом своей внешней юридической команды, чтобы узнать все новости по России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Звонки, подробно описанные тремя высокопоставленными должностными лицами Белого дома, - это консультация по стратегии, в ходе которого адвокаты Трампа и гуру по связям с общественностью поочередно рассматривают последние заголовки.

По данным СМИ, эти переговоры проводятся в форме брифингов. Эта команда занимается разработкой так называемого плана по "борьбе с врагами Трампа".

Напомним, ранее сообщалось, что в США отказались говорить о встрече Трамп-Путин.

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Источник: korrespondent.net
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