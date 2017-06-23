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23. 06. 2017

Brexit: Меркель одобрила первое предложение Англии

В Берлине с одобрением восприняли предложение премьера Великобритании Терезы Мэй о возможности остаться для работающих в Королевстве иностранцев.

 «Начало хорошее... Однако есть еще много открытых вопросов», - заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

Она подчеркнула, что ее очень заботит вопрос гарантий безопасности для граждан ЕС, находящихся в Великобритании.

Речь идет о 3,2 млн граждан Евросоюза, которые живут и работают на Британских островах. В частности, среди них порядка 300 тысяч граждан ФРГ (для сравнения: в Германии живет втрое меньше британцев).

В ходе будущих переговоров будет также решаться вопрос о дальнейшем местопребывании ряда европейских институций, которые ныне находятся в Лондоне, в частности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейской банковской организации (EBA).

Германия уже предложила перенести офисы этих структур к себе - соответственно в Бонн и Франкфурт-на-Майне. Впрочем, сразу обе штаб-квартиры не могут быть расположены в одной стране, и свои заявки намерены подать несколько государств. Конгрессы и семинары этих двух агентств обеспечивали в Лондоне до 39 тысяч заказов отелей в год, поэтому «конкуренция» обещает быть немалой.

Напомним, 22 июня Ангела Меркель заявила,  что дальнейшее развитие Европейского Союзаи общее будущее 27 стран-членов ЕС должно превалировать над переговорами о процессе выхода Великобритании из ЕС. 

Источник: korrespondent.net
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