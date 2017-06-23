ГПУ хочет ареста Гужвы с возможностью залога

Прокуратура намерена просить суд избрать для главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Об этом на брифинге сказал генпрокурор Юрий Луценко, передают Українські Новини.

"Думаю, что прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога", - сказал он. По его словам, срок избрания меры пресечения истекает 25 июня.

Напоминаем, на данный момент задержанного вчера вечером главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву уже перевели в изолятор временного содержания ГУМВД г.Киева на Подоле.

Адвокаты главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы намерены обжаловать нарушения его прав во время ночного задержания в редакции.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

23 июня ГПУ заявило, что предъявит обвинение по ст 189. УКУ ч.3 Вымогательство.

Сам Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

Источник: korrespondent.net