В России будут блокировать "зеркала" запрещенных сайтов

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке так называемых "зеркал" пиратских сайтов в интернете.

В законе вводится понятие "копии заблокированного сайта" ("зеркала"). Это сайт, сходный до степени смешения с ресурсом, который был заблокирован из-за размещения контента, нарушающего авторские права.

Документ позволит блокировать "зеркала" без дополнительного судебного заседания по каждой новой копии, достаточно будет лишь решения минкомсвязи.

Оператор должен будет прекратить доступ к "зеркалам" в течение суток с момента получения соответствующего требования от властей.

Чиновники надеются, что блокировка будет возможна уже в течение пяти-восьми часов после обращения правообладателя.

Инициатива также обязывает поисковые системы по требованию удалять из поисковой выдачи все ссылки на пиратские сайты, доступ к которым был ограничен судом за неоднократное размещение контента без разрешения правообладателя.

Закон должен вступить в силу с 1 октября.

Напомним, 21 июня появилось сообщение, что запрещенная соцсеть Одноклассники придумала, как обойти запрет на блокировку в Украине.

Источник: korrespondent.net