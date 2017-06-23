Луценко: Гужва подозревается в неуплате 17,7 млн

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что главред издания Страна.uа Игорь Гужва является фигурантом еще одного дела - о неуплате 17,7 млн гривен налогов. Об этом он сказал во время брифинга в Житомире, который транслировал телеканал "112 Украина".

Также Луценко заявил, что не читал материалы Страны.ua, компрометирующие нардепа Дмитрия Линько, и не намерен давать им оценку.

"Я не читал материалов, которые собирались размещать - не размещать. Более того, у каждого политика свое отношение к разглашению его личной и общественной жизни. Некоторые привыкают, как я, и к правде и ко лжи, а некоторые к этому относится слишком болезненно. В данном случае я не собираюсь оценивать так называемый "компромат", который должны были разместить на нардепа. Я просто считаю, что журналист, который берет деньги за нераспространение информации, совершает, предусмотренное законом преступление. Это называется "вымогательство", - заявил генпрокурор.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

23 июня ГПУ заявило, что предъявит обвинение по ст 189. УКУ ч.3 Вымогательство.

Сам Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

Источник: korrespondent.net