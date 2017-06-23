ПриватБанк докапитализируют на 38,5 миллиардов

Кабинет министров решил докапиталилизировать ПриватБанк на 38,5 млрд грн. Об этом в ходе пресс-брифинга в пятницу сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські новини.

По его словам, первый транш докапитализации составил 22,5 млрд грн. Капитал будет увеличен за счет выпуска ОВГЗ.

Докапитализация ПриватБанка будет сопровождаться опубликованием годового отчета с отображением обновленных показателей по убытку и размеру капитала. Обновленный дедлайн у банка по публикации отчета – 1 июля.

Напомним, бывший заместитель министра финансов Игорь Уманский заявлял, что на докапитализацию государственного ПриватБанка необходимо 38,9 млрд гривен.

В апреле Национальный банк Украины оценивал необходимость дополнительной докапитализации ПриватБанка в 30 миллиардов гривен.

16 июня в СМИ появилась информация, что национализированный ПриватБанк нуждается в докапитализации на сумму 38,5 млрд грн.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявлял, что после полной национализации ПриватБанка его планируют продать.

Источник: korrespondent.net