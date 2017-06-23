Путин вновь посетит оккупированный Крым

Владимир Путин 24 июня посетит аннексированный Крым, в частности – детский центр "Артек". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит. Владимир Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный", – сказано в сообщении.

Напомним, в прошлый раз Путин был с визитом в аннексированном Крыму в августе прошлого года. До этого он был в Крыму в марте 2016 года. Он проверил строительство Керченского моста и назвал его исторической миссией, которую не удалось реализовать на протяжении всего прошлого века.

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Источник: korrespondent.net