Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2017, пятница, 18:13
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
23. 06. 2017

Путин вновь посетит оккупированный Крым

Владимир Путин 24 июня посетит аннексированный Крым, в частности – детский центр "Артек". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит. Владимир Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный", – сказано в сообщении.

Напомним, в прошлый раз Путин был с визитом в аннексированном Крыму в августе прошлого года. До этого он был в Крыму в марте 2016 года. Он проверил строительство Керченского моста и назвал его исторической миссией, которую не удалось реализовать на протяжении всего прошлого века.

Насквозь промокшие Путин и Медведев стали мемом

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…

- А он?

- А он не хочет жениться.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.