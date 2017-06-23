Спектакль для Сената. Пресса о Порошенко у Трампа

Западная пресса продолжает писать о встрече американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Петром Порошенко, которая состоялась 20 июня.

"Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина", - говорил Порошенко перед визитом в Овальный кабинет.

В день приезда украинского президента в Вашингтон Минфин США расширил санкции против России, введенные из-за событий в Украине.

В МИД РФ назвали санкции "политическим подарком" для Порошенко и в ответ отменили встречу с заместителем госсекретаря США, на которой должны были "подготовить почву" для общения своих президентов.

Вскоре стало известно, что Кремль и Белый дом уже не планируют встречу Трампа с Путиным, которая должна была состояться 7 июля.

СМИ спорят о том, что же означает встреча Трампа с Порошенко. Корреспондент.net собрал мнения авторитетных изданий.

Порошенко как дипломатическая глазурь

Foreign Policy, США

Издание отмечает, что санкции, введенные администрацией Трампа, своей жесткостью очень напоминают те, которые ранее вводил президент Барак Обама.

FP пишет, что расширение санкций стало облегченим для тех, кто уверовал в "Трампа-марионетку Кремля".

В статье приводится мнение американского дипломата Дэниэла Фреда, который ранее курировал вопросами санкций в Госдепе.

"Администрация Трампа заслуживает некоторого уважения - как за выбранный момент времени, так и за содержание этих санкций. Это не безобидный список. Никто не пытался смягчить его. В нем слишком много хорошего", - говорит дипломат.

Кроме того, отмечает издание, объявление о новых санкциях совпало с визитом в Вашингтон украинского президента о, что свидетельствует о готовности администрации Трампа поддержать Киев. Визит Порошенко FP называет "дипломатической глазурью на торте санкций".

Однако эксперт по международной торговле и санкциям в юридической фирме Hughes Hubbard&Reed Шон Кейн говорит, что санкции - это счастливая случайность, так как на подготовку списка должны были уйти месяцы.

Спектакль для конгрессменов

Financial Times, Британия

Новыми санкциями и приемом украинского президента Трамп хотел успокоить конгресс и СМИ, уверенных в его связях с Россией.

Стратег компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш пишет на страницах газеты, что визит Порошенко к Трампу ничто иное как хорошо поставленный спектакль для конгрессменов, собирающихся превратить санкции в закон, который не даст американскому президенту их смягчить или отменить.

Эксперт также отмечает, что кроме визита Порошенко и расширения санкций в этот день Россия вышла на биржу с новым выпуском евробондов на 10 и 30 лет. И санкции, конечно, отпугнули инвесторов.

Однако, по мнению Эша, новые санкции слабо отразятся на российской экономике.

"Думаю, администрация Трампа хотела подать сигнал обо всем этом Москве. Это был акт балансировки, попытка сделать что-то, чтобы успокоить конгресс и не позволить ему превратить санкции в закон, но не достаточно резкое, чтобы вызвать углубление напряжения в отношениях с Россией", - пишет эксперт.

Новые санкции из-за Украины

New York Times, США

Администрация Трампа усилила давление на Россию, объявив о добавлении в санкционный список 38 лиц и организаций, которые участвовали в российском вторжении в Украину, пишет New York Times.

NYT сопровождает статью о санкциях фотографией Порошенко в Овальном кабинете

"Министерство финансов сделало объявление именно в тот день, когда Трамп принимал украинского коллегу Петра Порошенко в Белом доме, чтобы обсудить мирное разрешение конфликта с Россией", - отмечает издание.

По мнению NYT, новые санкции подчеркнули возобновившееся напряжение в отношениях между Вашингтоном и Москвой, "и без того ужасных".

Газета напоминает, что накануне после того, как американский истребитель F-16 сбил боевой самолет армии Башара Асада в Сирии, Россия пригрозила сбивать самолеты США и коалициию

Издание также приводит мнение экс-чиновника Минфина США Хал Эрен, который также считает, что расширение санкций, вероятно, связано с обеспокоенностью Трампа, что Конгресс пытается связать ему руки.

"Я думаю, что он был вызван этим планируемым законом и задуман как способ для администрации сказать: "Послушайте, мы кое-что делаем в этом направлении и нет нужды в этом законе. Это способ заявить о жесткости Трампа по отношению к России", - говорит эксперт.

Трамп подтвердил поддержку Украины

Le Figaro, Франция

Счастью Порошенко не было предела - его приняли в Белом доме в один день с расширением санкций против России, которые призваны помочь разрешению конфликта на Донбассе.

"Украинский президент получил сильную поддержку от США в пользу суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Американский президент упомянул об очень хорошем обсуждении", - отмечает издание.

Газета также подчеркивает, что теперь "наследник революции на Майдане (Порошенко - ред.) может похвастаться тем, что был принят в Вашингтоне раньше своего соперника Владимира Путина".

США продолжают раздражать Россию

Vox, США

Издание отмечает, что ситуация с желанием Трампа наладить отношения с Россией коренным образом изменилась.

Целью встречи Трампа, вице-президента Майка Пенса и министра обороны Джеймса Мэттис с Порошенко была демонстрация того, что США продолжают поддерживать своих союзников в Киеве.

Мэттис, обсуждая отношения с Киевом подтвердил приверженность Вашингтона своим обязательствам в сфере обороны Украины, отмечает издание.

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"Соединенные Штаты поддерживают вас. Мы поддерживаем вас перед лицом угроз в отношении суверенитета, международного права и международного порядка", - сказал глава Пентагона после встречи, явно намекая на Россию.

При этом газета подчеркивает, что поддержка Украины и других европейских союзников и одновременное введение санкций против граждан и организаций в России - не тот способ, с помощью которого Вашингтон сможет вернуть себе расположение Москвы.

Источник: korrespondent.net