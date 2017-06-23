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23. 06. 2017

ЦИК России не разрешил Навальному баллотироваться

Навальный не может баллотироваться в президенты из-за непогашенной судимости. Об этом говорится в официальном заявлении Центральной избирательная комиссия Российской федерации.

Напомним, Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу "Кировлеса" с отсрочкой исполнения приговора на год и 5 месяцев.

По закону, избираться в таком случае человек имеет право через 10 лет со дня снятия или погашения судимости за совершение тяжких преступлений, 15 лет – за совершение особо тяжких преступлений, говорится в заявлении ЦИК.

В документе также отмечено, что создание "штабов" для поддержки Навального находится за рамками официальной избирательной кампании, так как сейчас она не ведётся, а официальное выдвижение кандидатов в президенты на выборах 2018 года станет возможным только начиная с декабря 2017 года.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова также заявляла, что Навальный не может быть кандидатом в президенты.

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Источник: korrespondent.net
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