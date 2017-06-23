ГПУ показала первые "видео с Гужвой"

ГПУ обнародовало первые фрагменты видеозаписи, на которой два человека разговаривают о суммах и снятии материалов с сайта. Прокуратура утверждает, что один из этих людей – главред интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва, задержанный вчера в своей офисе. Лица человека не видно, голос слышно плохо, так что утверждать что-либо наверняка затруднительно.

Видеозапись продемонстрировал на пресс-конференции Генпрокурор Игорь Луценко, а позже выложила у себя на Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

На видео, человек, которого ГПУ считает Игорем Гужвой, сидит слева.

- То, что они сказали - это вам, значит, и этих двух - Линко, Ленский и Ляшко. Я был за одного... За каждого - 20. Они говорят - давайте поторгуемся. Что в понимании поторгуемся - я не понимаю.

"Бабки есть, бабки чужие, это ж видно".

- Давайте сделаем таким образом. Я посмотрю, что у нас было по этим двум... Я тебе скажу, берем три материала, допустим, за 30 - ну, что б, там...

- Три материала за 30?

- Ты что думаешь?

- Я - не знаю. Я скажу, как ты сказал. Это ж ты еще не все слышал. Говорю дальше. Они спрашивают: а сколько будет стоить за то, чтоб помолчать про нас вообще? Я говорю - как? Это серьезный вопрос. Я говорю - 100.

- Так и сказал?

- Да.

- И они?

- До конца года. Еб***ут 100 - ну, 100.

- Да нет, ну, до конца года... Тут не знаешь, что через месяц будет. Тем более до конца года осталось...

- Маловато, да? Ну насчет поторговаться...

- Ну, снять за 30, допустим, если поторговаться...

- А скажи, пожалуйста, есть у тебя уже наработанные вещи, материалы готовые?

- Готовые?

- Ну, готовые, на мази, и подготовленные?

- Есть, конечно. Один есть такой материал.

- Слушай, давай этим материалом мы их и пригрузим, чтоб они меньше и быстрее думали.

- Ну, типа, если они не это самое, то мы даем материал.

- Вот давай это сделаем! Шо вот у нас есть...

- Смотри, но мы можем нарваться на тему, что Ляшко скажет, что мы вымогаем деньги. С ними опасно. С проверенными - ясно.

- Так это же через третьи руки!

- Тем более. Ну смотри, что можно сделать... Два материала, когда платится 30 - хорошо, не платится...

- Ну вот за гомосятину, шо мы разговаривали, готовы дать 20.

- За один материал?

- 20.

- Хорошо.

- А потом за этих двух, говорит, давайте поторгуемся.

- Ну, хорошо, давай.

- А если их придавить и все-таки вывести, шоб они?

Второй фрагмент видеозаписи, продолжение разговора:

- Сказать им 35? За помолчать?

- Да, да.

- Ну, они ж любят поторговаться. Пусть поторгуются... Сколько времени надо, чтоб статью снять?

- В течение часа.

- То есть я как отдал, и...

- В течение часа.

- В течение часа?

- Да. Но чтоб там не было такого, что я снял материал, а он скажет, что не те материалы.

- Предварительно надо согласовать?

- Думаю, да. Что б не было, что не те материалы...

- И потом вжик все и вперед?

- Да.

Третий видеофрагмент

Завтра до первой половины дня к этому вопросу приступаем... Позаниматься надо плотно.

- Хорошо. Давай я тебе завтра... статьи.

- Ты высмотришь, что ты можешь сделать, я им предлагаю, да?

- Да.

Последняя часть видеозаписи

- 35 - это без торга.

- То есть торговаться смысла нет? В месяц?

- Да.

- Мне кажется, много.

- Да?

- Ну, как бы, им же надо и себе что-то спиздить, я так думаю, у людей забирать последний кусок хлеба.

- Хорошо, тогда говорим 35, а там - как пойдет.

Напоминаем, прокуратура намерена просить суд избрать для главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Задержанного Гужву уже перевели в изолятор временного содержания ГУМВД г.Киева на Подоле.

Его адвокаты намерены обжаловать нарушения прав журналиста во время ночного задержания в редакции.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

23 июня ГПУ заявило, что предъявит обвинение по ст 189. УКУ ч.3 Вымогательство.

Сам Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

Источник: korrespondent.net