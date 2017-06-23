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23. 06. 2017

Гужве предъявили обвинение в вымогательстве

Игорю Гужве официально вручено подозрение по делу о вымогательстве. Об этом сообщила его адвокат Елена Лукаш в Facebook.

"Игорю Гужве вручено уведомление о подозрении", — написала Лукаш.

Также Лукаш написала, что Гужва ознакомился с обвинением.

"Только что ознакомился с пидозрой. Это полный бред и ложь. Удивительный документ - ни одного слова правды.  Он начинается с того что я лично якобы угрожал Линько публикацией компромата.  Я еще раз могу сказать что я никогда в жизни не общался с Линько. Единственный раз, когда всплыла эта фамилия - в предложении от Антона Филипковского в мае 2017 года снять за 20 000 долларов статью о нем", - ссобщил Гужва.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

23 июня ГПУ заявило, что предъявит обвинение по ст 189. УКУ ч.3 Вымогательство.

Сам Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

ГПУ показала первые "видео с Гужвой"

Источник: korrespondent.net
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