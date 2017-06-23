Серия терактов в Пакистане: почти 40 погибших

В Пакистане в пятницу, 23 июня, прогремели несколько взрывов, в которых погибли по меньшей мере 37 человек, еще сотни были ранены. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сначала взрыв прогремел в провинции Балуджистан – погибли 13 человек, 20 получили ранения. Пятеро погибших – сотрудники полиции. Ответственность за это нападение взяла группировка "Джамаат-уль-Ахрар", отколовшееся от Талибана.

После этого в северо-восточном городе Парачинар на базаре прозвучали еще два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека, еще 80 были ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане взорвали кортеж политика, 25 погибших.

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Источник: korrespondent.net