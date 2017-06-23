В квартире у главреда Страны.ua прошли обыски

У главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы в квартире проходит обыск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его заместитель Светлана Крюкова.

"У Игоря Гужвы дома обыск. Нашли визитки и 20 рублей - все, предательство. Кстати, Гужве вручили "пидозру". По ней - он лично угрожал Линько, с которым тот ни разу не виделся. Так бывает? Все бывает в первый раз", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Гужве предъявили обвинение в вымогательстве.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его. 23 июня ГПУ заявило, что предъявит обвинение по ст 189. УКУ ч.3 Вымогательство. Сам Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. ГПУ показала первые "видео с Гужвой"

Источник: korrespondent.net