Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2017, пятница, 22:49
+20°C
Завтра +20°C
+20°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
23. 06. 2017

В аквапарке Турции пять человек погибли от удара током

В аквапарке в городе Акъязы на северо-западе Турции пять человек, в том числе трое подростков, погибли от электричества в бассейне.

Как передает ВВС со ссылкой на местные СМИ, по каким причинам бассейн в аквапарке оказался под напряжением, пока неизвестно. Первыми тремя жертвами были дети, которые плавали в бассейне с металлическим ограждением. Среди них был сын владельца аквапарка. Еще два человека, которые нырнули в воду, чтобы помочь пострадавшим, также погибли.

Все пятеро были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Шестой человек получил ранение и также был доставлен в больницу. Персонал аквапарка сбросил воду и отключил электричество. Полиция изучает место события, чтобы установить причину гибели людей.

Напомним, ранее сообщалось, что трое детей отравились в аквапарке Харькова.

В гидропарке Харькова утонул студент-иностранец

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…

- А он?

- А он не хочет жениться.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.