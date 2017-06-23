В аквапарке Турции пять человек погибли от удара током

В аквапарке в городе Акъязы на северо-западе Турции пять человек, в том числе трое подростков, погибли от электричества в бассейне.

Как передает ВВС со ссылкой на местные СМИ, по каким причинам бассейн в аквапарке оказался под напряжением, пока неизвестно. Первыми тремя жертвами были дети, которые плавали в бассейне с металлическим ограждением. Среди них был сын владельца аквапарка. Еще два человека, которые нырнули в воду, чтобы помочь пострадавшим, также погибли.

Все пятеро были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Шестой человек получил ранение и также был доставлен в больницу. Персонал аквапарка сбросил воду и отключил электричество. Полиция изучает место события, чтобы установить причину гибели людей.

Напомним, ранее сообщалось, что трое детей отравились в аквапарке Харькова.

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Источник: korrespondent.net