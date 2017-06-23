При взрыве на базе в Мариуполе пострадали семеро

В результате взрыва на базе батальона полиции пострадали семеро человек. Полицейские прибыли в Мариуполь для осуществления охраны стратегически важных объектов. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Взрыв действительно имел место на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, прибывший в Мариуполь для осуществления охраны стратегически важных объектов города. В настоящее время семеро полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице", — написал он.

Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники и следственная группа прокуратуры области.

Предварительно, произошел несанкционированный взрыв снаряда гранатомета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области пытались взорвать подстанцию.

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Источник: korrespondent.net