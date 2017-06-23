ГПУ показала передачу взятки "посреднику Гужвы"

На официальном канале Генпрокуратуры появилась новая видеозапись, где двое человек говорят о деньгах.

Под видео утверждается, что это момент передачи денег от посредника народного депутата Украины посреднику руководителя интернет-издания Страна.ua. Между тем, лиц разобрать на видео невозможно.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

23 июня ГПУ заявило, что предъявит обвинение по ст 189. УКУ ч.3 Вымогательство.

Сам Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

Гужве предъявили обвинение в вымогательстве

Источник: korrespondent.net