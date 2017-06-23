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23. 06. 2017

В США допустили встречу Трамп-Путин на саммите G20

 
В Белом доме не исключают встречи президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Германии 7-8 июля, передает РИА Новости.
 
"Мы не исключаем этого", − ответил на вопрос журналистов может ли такая встреча состояться представитель Белого дома Шон Спайсер.
 
При этом Спайсер подчеркнул, что Вашингтон желает сотрудничать с Москвой в тех сферах, где это возможно.
 
"Все будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы. Если мы увидим это, мы бы хотели сделать это (провести встречу)", − добавил он.
 
Ранее представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась ответить встретятся ли Путин и Трамп в рамках саммита G20.
 
Напомним, недавно Россия отменила ближайшие встречи с дипломатами США в ответ на расширение антироссийских санкций.

Источник: korrespondent.net
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