В США допустили встречу Трамп-Путин на саммите G20

В Белом доме не исключают встречи президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Германии 7-8 июля, передает РИА Новости.

"Мы не исключаем этого", − ответил на вопрос журналистов может ли такая встреча состояться представитель Белого дома Шон Спайсер.

При этом Спайсер подчеркнул, что Вашингтон желает сотрудничать с Москвой в тех сферах, где это возможно.

"Все будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы. Если мы увидим это, мы бы хотели сделать это (провести встречу)", − добавил он.

Ранее представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась ответить встретятся ли Путин и Трамп в рамках саммита G20.

Напомним, недавно Россия отменила ближайшие встречи с дипломатами США в ответ на расширение антироссийских санкций.

Источник: korrespondent.net