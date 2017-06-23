Из Львова вывезли 270 тонн мусора

Из Львова за пятнцу, 23 июня, вывезли 270 тонн мусора из почти 12 тысяч тонн накопленного, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"По состоянию на 18.00, из 11 900 тонн перенакопленного мусора вывезено 270 тонн, из них 90 тонн − в те города, с которыми Львов имел и раньше сотрудничество, а 180 тонн вывезено в города, с которыми еще не было заключенных соглашений", − рассказал заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

По его словам, в течение дня был вывезен мусор только с части перенакопленных площадок города. Мусор, который накопился на территории перегрузочных станций во Львове, еще не вывозили.

Ранее сообщалось, что во Львове начались работы по вывозу мусора.

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Источник: korrespondent.net