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23. 06. 2017

Из Львова вывезли 270 тонн мусора

 
Из Львова за пятнцу, 23 июня, вывезли 270 тонн мусора из почти 12 тысяч тонн накопленного, передает пресс-служба Львовского горсовета.
 
"По состоянию на 18.00, из 11 900 тонн перенакопленного мусора вывезено 270 тонн, из них 90 тонн − в те города, с которыми Львов имел и раньше сотрудничество, а 180 тонн вывезено в города, с которыми еще не было заключенных соглашений", − рассказал заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.
 
По его словам, в течение дня был вывезен мусор только с части перенакопленных площадок города. Мусор, который накопился на территории перегрузочных станций во Львове, еще не вывозили.
 
Ранее сообщалось, что во Львове начались работы по вывозу мусора.
 
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Источник: korrespondent.net
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