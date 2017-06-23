Ляшко: Все защитники Гужвы − кремлевская агентура

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил в Facebook, что главред интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва ведет кампанию по его дискредитации, следуя указаниям из РФ.

"Грязную кампанию дискредитации против меня, которую длительное время проводит "Страна.uа" и Интер, заказал и проплатил лично Сергей Левочкин, глава администрации Януковича", − написал Ляшко.

Он обяснил такие действия местью за позицию вернуть к государственному управлению государственные газораспределительные сети, которыми "бесконтрольно управляют" Фирташ, Бойко и Левочкин.

"Все, кто сейчас защищает Гужву − это прямая кремлевская агентура, которую сейчас активизировала российская ФСБ и Левочкин, который не вылезает из Москвы вместе со своим партнером Бойко. Покончить с этой антиукраинской бандой − задача государственной важности и национальной безопасности", − заявил депутат.

Напомним, 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Главред издания Игорь Гужва был задержан за то, что якобы вымогал и получил десять тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

23 июня Гужве официально вручили подозрение по делу о вымогательстве. Сам журналист назвал его бредом и ложью.